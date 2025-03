Ilnapolista.it - Vettel: «Hamilton è ancora competitivo, ha aspettative molto alte su di sé»

Lo scorso weekend, in Cina, la Ferrari ha vissuto l’ennesima parentesi altalenante della sua storia recente. Reduce dalla bella vittoria con Lewisnella Sprint Race del sabato, il team di Maranello è incappato in una domenica disastrosa, fatta di errori strategici ed una doppia squalifica dai caratteri davvero avvilenti (oltre che comici).Come normale che sia, la delusione è tanta tra i milioni di tifosi del Cavallino Rampante. In molti – nonostante si siano corse soltanto due gare – sono addirittura già rassegnati ad un’altra stagione deludente. Ma sarà davvero un Mondiale avaro di soddisfazione per la Rossa? Non secondo un personaggio che a Maranello un po’ ci ha bazzicato, e non per chiedere autografi: ci riferiamo a Sebastian. Il tedesco, intervistato dalla Bbc, si è infatti detto parecchio ottimista riguardo il prossimo futuro della sua ex scuderia.