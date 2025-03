Sololaroma.it - Verso Roma-Lecce, Ranieri studia l’11: da N’Dicka e Dovbyk ad un Pellegrini vacante

Tante le questioni extra campo che riguardano la, difficili da gestire in un contesto in cui la squadra, che piano piano sta cominciando a riaccogliere i Nazionali a Trigoria, deve rimettere la testa sul campionato. Dal nodo Gasperini all’intervento riuscito a Dybala, ecco che all’orizzonte c’è il, un avversario in difficoltà di risultato ma con estremo bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione. Tra le mura amiche,ideale per affrontare i salentini sabato sera, capendo anche quali saranno le condizioni dei giocatori coinvolti negli impegni col proprio paese.Da quest’ultimo punto di vista, sono da valutare, anche se oggi sono arrivate notizie confortanti: entrambi si sono allenati col gruppo, dopo che negli ultimi giorni febbre e sintomi influenzali li aveva debilitati.