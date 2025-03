Ilgiorno.it - Verso Miart con 179 gallerie fra arte e musica

È diventata un’opera d’visiva di Mario Airò “per una fine“ composizione per coro, orchestra e nastro magnetico realizzata nel 1998 da Ennio Morricone sul testo de Gli italiani, una delle poesie più significative di Pier Paolo Pasolini contenuta nel volume Poesia in forma di rosa. SZ Sugar, la casa editrice pdel gruppo Sugar Music guidato da Caterina Caselli e Filippo Sugar, ha infatti scelto l’opera di Morricone - fino ad ora mai eseguita - come tema per la seconda edizione della SZ Sugarcommission. Ai pcipanti che hanno risposto alla call, indetta tra le 179che pcipano alla fiera internazionale dimoderna e contemporanea in programma a Milano dal 4 al 6 aprile, è stato chiesto di interpretare liberamente la prima pagina della partitura. La giuria, presieduta da Michele Bertolino, curatore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, ha scelto appunto l’opera di Mario Airò, artista rappresentato dalla galleria VISTAMARE (Pescara, Milano) che spesso nei suoi lavori utilizzae riferimenti al cinema.