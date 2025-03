Metropolitanmagazine.it - Verlinvest punta tutto su Yepoda: arriva un nuovo finanziamento per il brand k-beauty

Continua l’ascesa delk-: grazie dalla società di investimento belga(nota per avere nel suo portafoglio comprende Oatly e Vita Coco), ilavrà un secondo. I dati economici non sono stati rivelati, ma sappiamo che al fondo partecipano anche gli investitori storici V3 Ventures e JamJar Investments. Ilha appena fatto il suo ingresso da Sephora.avrà un secondo investimento daNel comunicato stampa diramato si spiega il progetto. “Questoconsentirà adi accelerare la sua crescita, sopratgrazie il recente debutto europeo con Sephora, e di sostenere il lancio negli Stati Uniti, continuando a impegnarsi nell’innovazione dei prodotti”. Il marchio partecipa a “1% for the planet”, l’iniziativa per le aziende che sostengono le associazioni ambientaliste in almeno l’1% del loro fatturato.