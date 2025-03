Ilrestodelcarlino.it - "Ventotene? Manifesto magistrale ma fuori tempo"

Caro Carlino, non sono del tutto d’accordo col documento firmato da Davide Stabellini (PSI) & co. suldie mi meraviglia che partiti, sì di sinistra ma più centristi che estremi, a meno che non abbiano letto attentamente il, si identifichino in quella che era l’idea di un’Europa i cui Stati esautorati si dovessero rifare a un organismo a stampo pseudomarxista se non bolscevico composto da intellettuali filosofi massimalisti che di fatto “eliminava la proprietà privata”, “toglieva le imprese ai privati”, prevedeva una “dittatura del partito rivoluzionario”, con tanto di propria forza “armata”, perché “la democrazia è un peso” in quanto il popolo è ignorante e “immaturo” non in grado di gestirsi. Si era nel 1941 (e quindi tutto era giustificato e auspicabile) ma, nel frat, ritengo che il popolo si sia civilizzato e accorto che è caduto un certo muro.