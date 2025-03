Sport.periodicodaily.com - Venezia-Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La qualificazione in Champions dei rossoblu passa anche dal confronto con i lagunari che si giocano le ultime chance di salvezza.si giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Malgrado siano riusciti a fermare nelle ultime tre partite, Atalanta, Lazio e Napoli, con tre pareggi, i lagunari non riescono ad emergere dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco sono penultimi con 20 punti a meno cinque dalla quota salvezza. Serve uno scatto importante per continuare a crederci.I felsinei sono reduci da un momento magico, come dimostrano le quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima contro la Lazio per 5-0.