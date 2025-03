Ilrestodelcarlino.it - Vasto blitz antimafia tra Bologna e Modena: decine di perquisizioni per milioni di euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 marzo 2025 – Dalle prime luci dell’alba, è in corso di esecuzione un’operazione della Direzione Investigativa, che assieme a Guardia di Finanza e Carabinieri, sono impegnati nell’esecuzione di oltre 70, diversi provvedimenti personali e reali nonché il sequestro di aziende. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettualedi, nasce da una segnalazione per operazioni sospette su un presunto giro di riciclaggio, inviata dalla Dnaa ed è stata condotta dalla Dia con attività tecniche d’intercettazione telefonica e ambientale nonché accertamenti bancari e pedinamenti. Notizia in aggiornamento