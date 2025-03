Ilgiorno.it - Varese, s’intasca un milione di euro e fa la bella vita tra viaggi e auto di lusso: ex commercialista condannato a 8 anni

, 25 marzo 2025 – È statoa ottoin primo grado con rito abbreviato l'exvaresino di 61accusato di aver rubato un300mila'barando’ sulle procedure fallimentari del tribunale cittadino. La sentenza è stata pronunciata oggi dal Gup del tribunale diAlessandro Chionna che ha stabilito anche una provvisionale pari a 50mila. L'Ordine dei Commercialisti disi era costituito parte civile assistito dall'avvocato Daniele Pizzi. Il professionista, assistito dall'avvocato Paolino Ardia, era uno dei curatori degli uffici giudiziari di via Cacciatori delle Alpi. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di, coordinate dal pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma, tutte le uscite compiute dalerano riconducibili ad attività illecite: il sessantenne avrebbe costruito spese inesistenti o addirittura prodotto documenti falsi pur di sottrarre beni in danno ai creditori delle società in fallimento.