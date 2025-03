Ilfattoquotidiano.it - Varadero, l’anima turistica di Cuba (e non solo)

La località dinon ha bisogno di tante presentazioni. Situata lungo la costa settentrionale dell’isola, è la più gettonata del turismo balneareno, nonché una delle destinazioni più amate di tutti i Caraibi. A renderla unica, la spiaggia che corre ininterrottamente per chilometri e chilometri delineando la Penisola di Hicacos di sabbia fine e candida. Un vero e proprio angolo di paradiso, un “place to be at the beach” puntellato da un susseguirsi di strutture alberghiere, ristoranti, locali e negozi che offrono ogni genere di proposta e divertimento.è senza dubbiodi, ad un passo dalle realtà più autentiche e naturalistiche che caratterizzano il Paese. Basta spostarsi nell’entroterra per scoprire località pittoresche ed affascinanti come Matanzas e Cárdenas, tra piantagioni di tabacco e canna da zucchero, oppure spingersi sino alla punta più settentrionale della penisola di Hicacos dove spazia un vero e proprio eden naturale, una propaggine di terra che si tuffa nel blu del Mar dei Caraibi costellato da “cayos”, itti ad un passo dalla barriera corallina come Cayo Blanco e Cayo Macho, preziosi habitat di biodiversità marina e terrestre.