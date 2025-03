Internews24.com - VAR allo stadio, Marelli spiega: «Comunicazione diretta arbitro e pubblico, speriamo che non accada…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVAR: «che non accada.» Le parole dell’exCon la Coppa Italia anche da noi, come già avviene in altri Paesi, la decisione dell’chiamato dal Var avrà unazionementeda parte del direttore di gara. La portata e il significato di questa novità laa La Gazzetta dello Sport Luca, exe oggi opinionista su Dazn.UNA NOVITA’ PER GLI SPETTATORI – «È vero. In campionato non cambierà molto: sui maxischermi si potrà leggere il motivo per cui c’è il Var check: possibile rigore, possibile tocco di mano ecc. Un’informazione in più per chi èche senza replay rischia di fare fatica a capire le circostanze di una chiamata al Var. In Coppa Italia invece si sperimenterà ladall’alperre la decisione successiva a un check al Var, come già avviene negli Stati Uniti da circa un anno.