Ilgiorno.it - Vanda è la donna del miracolo, 90 anni e non sentirli: “La mia tintoria la comprò Pozzetto. Smettere? E perché dovrei?”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – “Ciao cocca come stai?”.Candellari, classe 1935 all’anagrafe, si presenta con sguardo vivace, la battuta pronta, e una dialettica che farebbe invidia al più loquace degli speaker radiofonici. Ogni mattina da 66alle 8.30 alza la cler della sua bottega storica al civico 15 di via Ciro Menotti e dà il buongiorno ai residenti di questo tranquillo angolo di Milano incastonato tra piazza Risorgimento e Porta Venezia. All’esterno del negozio nessun particolare segno distintivo a parte un’insegna sbiadita che riporta la scritta “”, ma è per “ladel”, così come è stata ribattezzata dai clienti nel corso degli, che i passanti si fermano. Per un saluto o una richiesta dell’ultimo minuto. “come stai? Sei una forza della natura! Buona giornata”.