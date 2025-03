Thesocialpost.it - Vance shock nella chat segreta: “Odio salvare ancora l’Europa”

Leggi su Thesocialpost.it

Una clamorosa fallasicurezza ha rivelato al pubblico contenuti riservati dellaSignal dei ministri americani. Tra le informazioni trapelate, dettagli su operazioni militari in Yemen, discussioni interne sulla politica estera e tensioni tra i funzionari statunitensi.Leggi anche:attacca Repubblica per “ricostruzioni disoneste”: la solidarietà di stampa e politici britanniciLa scoperta del leakLa rivelazione è arrivata il 15 marzo, quando Jeffrey Goldberg, direttore della rivista The Atlantic, ha scoperto di aver ricevuto per errore i messaggi della. In un articolo, Goldberg ha raccontato di aver letto la conversazione in un parcheggio di un supermercato, trovando riferimenti a un imminente bombardamento sugli Houthi. Due ore dopo, la notizia degli attacchi si è diffusa sui media, confermando la veridicità dei contenuti.