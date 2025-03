Thesocialpost.it - Vance nella chat segreta: “Odio aiutare l’Europa”. E Trump si schiera: “Sono dei parassiti”

Leggi su Thesocialpost.it

ha scoperto cosa pensa davvero l’amministrazione. La pubblicazione di alcuni estratti di unaprivata ha scatenato rabbia e sconcerto tra i leader europei.conversazione, il vicepresidente J.D.e ilrio alla Difesa Pete Hegseth hanno espresso parole durissime nei confronti del, parlando apertamente di “” e “disgusto”.Leggi anche:attacca Repubblica per “ricostruzioni disoneste”: la solidarietà di stampa e politici britanniciA peggiorare la situazione è stato lo stesso Donald, che ha rincarato la dose dichiarando senza mezzi termini: “Penso che gli europei siano dei”. Il caso ha creato imbarazzo non solo in Europa, ma anche negli stessi Stati Uniti.Reazioni politiche: critiche anche dagli USANon tutti negli Stati Uniti hanno apprezzato il tono dei messaggi.