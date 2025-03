Game-experience.it - Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2, Paradox ha annunciato il mese di uscita con un nuovo video

L’attesa per: The2 si prolunga ancora, ma ora abbiamo undiufficiale: il gioco sarà disponibile infatti nel corso di ottobre 2025.Interactive e lo studio di sviluppo The Chinese Room hanno confermato attraverso unche il titolo non sarà pronto nella prima metà dell’anno, poiché l’obiettivo principale è garantire una qualità tecnica all’altezza delle aspettative dei fan.Precisiamo che al momento della stesura di questo articolo2 si trova in una fase avanzata dello sviluppo, con il team impegnato in test di qualità e stabilità. L’obiettivo è offrire un’esperienza priva di bug e problemi tecnici che potrebbero compromettere il coinvolgimento dei giocatori. Il back della community è stato tenuto in forte considerazione durante il processo di sviluppo.