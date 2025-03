Lapresse.it - Valanga in Trentino, coinvolti quattro sciatori: un ferito

Unasi è staccata dal gruppo delle Pale di San Martino, in, travolgendo a quanto si apprendeescursionisti. Il distacco si è verificato attorno alle 13.50 a 2.900 metri di quota, in prossimità di cima Mulaz. Sul posto le squadre del Soccorso alpino con l’elicottero: uno degli sci alpinisti sarebbe già stato estratto vivo madalla neve.a Pale di San Martino, uno sciatoree tre illesiSolo uno sciatore è rimasto, a quanto si apprende in modo non grave, dallache attorno alle 13.50 si è stacca nei pressi di cima Mulaz, nel gruppo delle Pale di San Martino, in. Gli altri tre compagni di escursioni si sono liberati autonomamente dalla neve. Sul posto stanno ancora operando i tecnici e le squadre del Soccorso alpino e speleologico per la bonifica dell’area interessata dal distacco.