Vaccino contro il virus sinciziale | Adesione record E drastico calo dei ricoveri tra i piccolissimi

Firenze, 25 marzo 2025 - Una campagna vaccinale di successo. E i risultati si vedono in termini di forte abbassamento deidei bambini. Stiamo parlando della prima campagna organizzata dalla Regione Toscanailrespiratorio, per proteggere i bambini durante il primo anno di vita da unche può causare gravi difficoltà respiratorie. Ebbene, nel territorio dell’Asl Toscana sud est, l’iniziativa ha avuto un'ottimada parte dei genitori: hanno ricevuto la profilassi circa il 68% degli aventi diritto, ossia oltre 3000 bambini (1370 nella provincia di Arezzo, 1031 in quella di Siena e 640 in quella di Grosseto). Un’convinta tanto che si è raggiunta la copertura di oltre l’87% nei nati durante la stagione epidemica (dal 1 novembre 2024). La drastica riduzione deiper bronchioliti nei bambini sotto l'anno di vita, registrata in tutti gli ospedali toscani, è la dimostrazione di quanto vaccinare sia fondamentale.