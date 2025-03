Lanazione.it - "Vacanze forzate". Casale benefica

Leggi su Lanazione.it

PRATOApplausi alla sala polivalente diper lo spettacolo "", adattamento in tre atti della commedia brillante del testo di Antonella Zucchini, regia di Lorena Poli, aiuto regia Sandra Bernardini.Lo spettacolo è stato messo in scena da "L’allegra compagnia di Paperino". Sul palco: Enrico Ghelardini, Diana Novelli, Elena Bacci, Enrica Cocci, Fausto Nuti, Lara Novelli, Filippo Giorgi, Fabio Lascialfari, Silvio Nardone; scenografia di Sauro; assistenza tecnica Luca e Matteo, costumi a cura del Laboratorio del Carnevale di Paperino. Il ricavato è stato devoluto all’associazione "La forza di Giò" che sostiene la ricerca sui tumori cerebrali, in particolare quelli infantili.L’associazione nata dalla forza e dall’amore di Monica Bigagli ed Enrico Fuochi, i genitori di Giovanni, un ragazzo affetto da una rara e grave forma di tumore cerebrale, è da sei anni impegnata nel sostenere il reparto di neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer e i ricercatori.