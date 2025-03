Vacanze estive infinite? L’allarme di Daniele Novara | Troppo lunghe centri estivi gratis o sarà il caos per le famiglie italiane

Leggi su Orizzontescuola.it

Il pedagogistalancia un allarme sulla durata eccessiva dellescolastiche in Italia, le piùd'Europa. "La situazione, sottolinea, crea notevoli difficoltà alle, in particolare a quelle che non possono permettersi tre mesi di ferie o i costi elevati dei".L'articolodi: “ilper le” .