Laprimapagina.it - USIM e UGDC Paola: una collaborazione per la campagna fiscale 730/2025

L’Unione Sindacale Italiana Marina () e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti () dirafforzano la loro sinergia con un nuovo accordo di.Luca De Lio, Dirigente e Capo del Dipartimento Convenzioni dell’, su delega del Segretario Generale dott. Francesco Nastasia, ha incontrato il dott. Nazzareno Di Renzo, Presidente dell’di, per definire una partnership strategica in vista della730/.Grazie a questo accordo, l’dimetterà a disposizione dell’un supporto professionale per la gestione delle pratiche fiscali, contribuendo a semplificare il processo per gli iscritti.A tal proposito, Luca De Lio ha dichiarato: “Questanasce da un rapporto di fiducia costruito nel tempo. Vogliamo ringraziare il dott.