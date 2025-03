Biccy.it - Uscita amara per Shaila: “Spiazzata dalle critiche, umore non dei migliori”

La semifinale del Grande Fratello ha regalato almeno due colpi di scena, con Helena Prestes che è ria battere Chiara Cainelli (sostenuta dal potente fandom delle Zelena) andando dritta in finale e l’eliminazione al televoto flash diGatta, che da protagonista di questa edizione, ha dovuto abbandonare la casa ad un passo dal traguardo. Appenadallo studio l’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato: “Esco a testa alta, va bene così. Anche perché adesso quello che importa è ciò che succederà fuori. Ovviamente mi sarebbe piaciuto passare lì dentro anche gli ultimi giorni, ma evidentemente doveva andare in questa maniera. Ringrazio chi mi ha sostenuta e supportata in questo tempo“.Nelle scorse ore però l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che una sua fonte vicina all’ex gieffina, le avrebbe confidato chesarebbe rimastada tutte lelette sui social: “Da fonti vicine pare che l’dinon è dei