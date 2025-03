Lapresse.it - Usa, vicepresidente Vance accompagnerà la moglie in Groenlandia

Continuano le polemiche per l’annuncio della visita in, prevista per venerdì, di Ushadelamericano JD. Il viaggio ha suscitato le rimostranze delle autorità locali e danesi, che lo ritengono un’interferenza da parte degli Usa nelle decisioni dei groenlandesi sul loro futuro. E ora la bufera sembra destinata a crescere ancora, dato cheha dichiarato che venerdìlanella sua visita. “C’era così tanta eccitazione per la visita di Usha inquesto venerdì, che ho deciso che non volevo che si divertisse così tanto da sola, e quindi mi unirò a lei“, ha detto in un video pubblicato su X. A suscitare malumori erano state anche le parole delin un’intervista a Fox News, nella quale aveva ribadito le mire territoriali di Washington sull’isola e affermato che “la Danimarca non è un buon alleato” degli Usa.