Lapresse.it - Usa, vasto incendio nei boschi del New Jersey

Un grandeha bruciato quasi dieci chilometri quadrati diin diverse contee del New(Usa) nel fine settimana. Le riprese video dalla località di Waterford hanno mostrato le squadre dei vigili del fuoco in cima a un veicolo in movimento che spegnevano i punti caldi alla base degli alberi. I servizi antforestali del Newaffermano in un post su X che l’è stato contenuto al 100%.