Usa, Schumer chiede "un'indagine completa" sulla divulgazione dei piani di guerra

Chuck, leader della minoranza al Senato degli Stati Uniti, ha chiesto un'che spieghi come sia stato possibile divulgare accidentalmentemilitari dell'amministrazione Trump a un giornalista. Il caso riguarda Jeffrey Goldberg, direttore della testata The Atlantic, aggiunto per sbaglio in una chat di gruppo sull'app Signal dove i più alti funzionari del Pentagono e della Sicurezza americana, oltre al vicepresidente JD Vance, parlavano dei dettagli dell'operazione militare contro le milizie Houthi nello Yemen. "Questa è una delle più incredibili violazioni dei servizi segreti militari di cui abbia letto da molto, molto tempo", ha dichiaratoin Senato.