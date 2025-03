Lapresse.it - Usa, Hegseth: “Nessuno ha mandato piani di guerra su chat”

Leggi su Lapresse.it

Dopo la rivelazione del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di essere stato accidentalmente inserito in unasu Signal nella quale membri di spicco dell’Amministrazione Trump stavano discutendo iper i bombardamenti contro i ribelli Houthi in Yemen, il Segretario alla Difesa Peteha attaccato Goldberg definendolo “ingannevole” e un “cosiddetto giornalista screditato”, alludendo ai precedenti reportage critici su Trump pubblicati dalla testata.non ha chiarito perché Signal fosse stato utilizzato per discutere dell’operazione sensibile o come Goldberg fosse finito nella catena di messaggi. “stava inviando messaggi suidie questo è tutto ciò che ho da dire al riguardo”, ha dettoin uno scambio con i giornalisti dopo essere atterrato alle Hawaii, da dove ha iniziato il suo primo viaggio nell’Indo-Pacifico come Segretario alla Difesa.