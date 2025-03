Tpi.it - Usa: giornalista aggiunto “per sbaglio” a una chat segreta della Casa bianca. Ecco cosa pensano e come parlano (in privato) dell’Europa i vertici dell’amministrazione Trump

Europei “scrocconi” e “patetici”, a cui “addebitare i costi” delle operazioni militari degli Stati Uniti in Yemen. Sono solo alcune delle affermazioni emersa da “unadi gruppo altamente confidenziale” a cui il consigliere per la sicurezza nazionaleMike Waltz ha“per” il caporedattorerivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, insieme a 17 alti funzionaridel presidente Donald(che non era presente), tra cui il vicepresidente JD Vance, ilrio alla Difesa Pete Hegseth, ilrio di Stato Marco Rubio e il direttoreCIA John Ratcliffe, per discutere dei piani di attacco agli Houthi due giorni prima dei raid condotti dagli Usa. La vicenda è stata confermata dalla, con il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes, che ieri ammessoil numero del reporter sia stato “erroneamente incluso” nellasu Signal.