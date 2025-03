Unlimitednews.it - Usa, dazi del 25% ai paesi importatori di petrolio venezuelano

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Casa Bianca ha da poco annunciato l’imposizione di nuovidel 25% nei confronti deiche importanodal Venezuela a partire dal 2 aprile 2025.Il provvedimento è frutto di un ulteriore ordine esecutivo dell’amministrazione Trump, che ha sottolineato come le azioni e le politiche del presidente del Venezuela Nicolas Maduro continuino a rappresentare una minaccia “insolita e straordinaria” per la sicurezza nazionale e per la politica estera degli Stati Uniti.Secondo il presidente Donald Trump, le attività della gang Tren de Aragua, designata dall’amministrazione come organizzazione terroristica straniera, hanno contribuito ad intensificare la minaccia venezuelana a livello internazionale per via del suo ampio coinvolgimento in attività terroristiche come rapimenti, attacchi e omicidi.