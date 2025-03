Lapresse.it - Usa: Casa Bianca, nessun materiale segreto è stato inviato per chat

Leggi su Lapresse.it

Milano, 25 mar. (LaPresse) – Nellasu Signal nella quale membri di spicco dell’Amministrazione Trump hanno discusso i piani per i bombardamenti contro i ribelli Houthi in Yemen, e in cui il giornalista Jeffrey Goldberg ha detto di essereinserito per sbaglio, “non sono stati discussi ‘piani di guerra’ e non è”. Lo ha affermato in un post su X la portavoce dellaKaroline Leavitt. “L’ufficio legale dellaha fornito indicazioni su diverse piattaforme per consentire ai funzionari di alto livello del presidente Trump di comunicare nel modo più sicuro ed efficiente possibile”, ha aggiunto Leavitt, “come dichiarato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, lasta indagando su come il numero di Goldberg siainavvertitamente aggiunto alla”.