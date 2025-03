Thesocialpost.it - USA, accordo raggiunto con Russia e Ucraina su Mar Nero e infrastrutture energetiche

Leggi su Thesocialpost.it

ScreenshotDai recenti colloqui tra Stati Uniti ein Arabia Saudita emergono concessioni che sembrano andare tutte a favore di Mosca. Sebbene ufficialmente l’obiettivo fosse quello di garantire la sicurezza nel Mare di mitigare le conseguenze del conflitto in, i termini dell’intesa risultano particolarmente vantaggiosi per il Cremlino, mentre le concessioni americane appaiono sbilanciate.Sicurezza marittima e protezione energetica: chi ci guadagna davvero?Tra i punti chiave dell’, entrambi i paesi si sono impegnati a garantire la sicurezza della navigazione, vietando l’uso delle navi commerciali per scopi militari. A prima vista, questa misura sembrerebbe equa, ma in realtà favorisce la, che negli ultimi mesi ha trasformato il Marin una zona di conflitto, bloccando i porti ucraini e limitando le esportazioni di grano di Kiev.