Urbino Award, arriva Jonathan Karl di ABC News

E’ finalmenteta l’ora della cerimonia dell’2024. Solo tre giorni all’evento fissato per venerdì alle ore 11 nella sala del trono di Palazzo Ducale. Il Premio dell’Italia per la Stampa Americana, annunciato negli Stati Uniti lo scorso settembre, solitamente vede la cerimonia adnello stesso periodo, ma quest’anno, a causa delle imminenti elezioni presidenziali, è stata rinviata a questo mese. A giungere da oltreoceano per ritirare la prestigiosa scultura (opera di Paolo Soro) già assegnata a importanti nomi del giornalismo americano sarà, 57 anni, giornalista di spicco della rete televisiva ABCper la quale ha fatto l’inviato alla Casa Bianca, al Campidoglio, al Pentagono e al Dipartimento di Stato; ha fatto l’inviato da trenta paesi e si è occupato di politica, affari esteri e questioni militari.