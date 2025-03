Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, segnalazione su Cristina Ferrara: spunta il nome di un calciatore

Il Trono Classico diè di nuovo travolto dalle polemiche. Protagonista questa volta è, corteggiatrice del giovane romano Gianmarco Steri. Da settimane, sui social circolano segnalazioni che mettono in dubbio la sincerità delle sue intenzioni. Secondo quanto emerso,non solo non sarebbe realmente interessata al tronista, ma avrebbe anche un flirt in corso con unfamoso.gossip:è già impegnata?Il mondo dei social è in fermento. Diversi utenti hanno segnalato comportamenti sospetti di, suggerendo che la sua presenza asarebbe motivata più dalla visibilità che da un reale interesse per Gianmarco Steri. Ma il dettaglio che più ha acceso la miccia riguarda la sua presunta relazione con un volto noto del calcio internazionale.