Tvzap.it - “Uomini e Donne”, rivelazione scottante su Gianmarco e Cristina: c’è di mezzo un famoso calciatore

News TV. Il trono diSteri asta entrando nel vivo e le dinamiche tra il tronista e le sue corteggiatrici stanno appassionando sempre di più il pubblico. Tra le ragazze in studio, due in particolare hanno catturato l’attenzione: Francesca, amata dagli spettatori per la sua semplicità, e, la più discussa del momento. Mentre la prima sembra riscuotere consensi unanimi, sulla seconda si concentrano le maggiori polemiche, alimentate dalle recenti segnalazioni che stanno facendo discutere.Leggi anche: “Grande Fratello”, colpo di scena su Yulia e Giglio: cos’è successo dopo la puntata (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto choc di Zeudi dopo l’uscita di Javier: pubblico infuriatosu: c’è diunNelle recenti puntate,sono stati protagonisti di un bacio appassionato che ha scatenato reazioni contrastanti.