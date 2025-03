Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 25/03/25

Chesia un concentrato di disagiati è cosa nota e risaputa, certo è che comunque ogni volta possiamo apprezzare l’impegno nell’andare a cercare proprio col lanternino i soggetti più inquietanti in circolazione.Vogliamo parlare di Giuseppe? No, dico, VOGLIAMO PARLARNE?Un signore che si avvicina alla cinquantina (spero per lui, se è più giovane semplicemente se li porta male) e che è letteralmente una red flag ambulante sotto talmente tanti aspetti che fatico pure a metterli insieme.Uno che:– dopo 5 giorni (CINQUE) ha detto Ti amo a Margherita– ha coinvolto i figli minorenni nelle videochiamate con Margherita che conosceva da 5 minuti (e che peraltro ha mollato dopo 6)– manda i suoi selfie a torso nudo alleperché gli piace piacere (i selfie a torso nudo sono cringe già a 20 anni, pensa quando un altro po’ compi mezzo secolo.