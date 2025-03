Isaechia.it - Uomini e Donne, Giovanni del Trono over sbarca su TikTok e si mostra come non lo avete mai visto (Video)

Tra i protagonisti dell’attuale edizione deldic’è ancheSiciliano, che ha fatto discutere per le frequentazioni con Morena Farfante e Margherita Aiello.I più affezionati telespettatori, infatti, ricorderanno cheaveva espresso una preferenza nei confronti di Margherita, pur non disdegnando le attenzioni di Morena Farfante. Proprio gli ammiccamenti della dama nei confronti di Siciliano avevano scatenato la gelosia di Margherita, la quale aveva rivelati di aver ricevuto un “ti amo” da parte dell’uomo per le forti emozioni provate insieme.In seguito a ciò, entrambe hanno deciso di interrompere la conoscenza con l’uomo, che però non si è dato per vinto, iniziando una nuova frequentazione con Francesca Cruciani, reduce a sua volta dalla conoscenza con Alessio Pili Stella.