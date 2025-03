Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cosimo sta mentendo a Tina? Segnalazione e foto shock

Mino Dadorante, imprenditore e attuale corteggiatore diCipollari a, è finito al centro di una clamorosa. L’uomo, noto per il suo stile elegante e la sicurezza mostrata in studio, è statografato in compagnia di un’altra donna, sollevando dubbi sulla sincerità del suo percorso. La, inviata a Deianira Marzano, ha fatto immediatamente il giro del web. Scopriamo cosa è emerso sull’imprenditore pugliese.Gossip: ladettagliata suDadoranteLa, pubblicata da Deianira Marzano nelle sue Instagram Stories, racconta con precisione quanto accaduto la sera di sabato 22 marzo alle ore 22:30.sarebbe stato visto nel locale Carro Social Club a Sesto San Giovanni, in compagnia di una signora. L’autore dellaha allegato unanitida che immortala il corteggiatore a cena con la donna, commentando ironicamente: “Tra l’altro non parliamo di un locale così chic, date le sue presunte possibilità economiche”.