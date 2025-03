Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Damiano Foti abbandona: famoso cavaliere ritorna

Leggi su Anticipazionitv.it

e in particolare il Trono Over non deludono le aspettative. Nella registrazione del 24 marzo 2025 ci sono state in studio delle accese tensioni e delle tenere confessioni. Tra dame in cerca di chiarezza e cavalieri messi sotto accusa, la puntata si trasforma in un teatro di emozioni autentiche e colpi di scena inaspettati.ha deciso dire il programma dopo poche puntate dal suo arrivo nel parterre maschile. Scopriamo tutte le altrefornite da Lorenzo Pugnaloni.registrazione 24 Marzo 2025: il ritorno di Vincenzo La ScalaVincenzo La Scala, dopo aver lasciato la trasmissione con Ilaria Volta, fa il suo ritorno nel parterre maschile per corteggiare Agnese De Pasquale. La dama accoglie la proposta, rivelando che ille aveva già anticipato il suo ritorno tramite Instagram.