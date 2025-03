Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist – Gianfranco Torrisi: la forza dei sogni in musica

Leggi su Dailyshowmagazine.com

In questo nuovo episodio di, il podcastle di Periodico Daily, intervistiamo il cantautore siciliano, che ci presenta il suo nuovo singolo “Let’s Go”. Un brano intenso che parla di speranza, resilienza e libertà di credere nei propri, nato in un momento delicato ma ricco di ispirazione creativa.ci racconta la nascita del pezzo, il legame profondo con la chitarra acustica, la scelta di scrivere in inglese e le sue influenze internazionali. Scopriamo anche i retroscena del videoclip girato nella campagna catanese, la filosofia che guida il suo progetto solista e qualche anticipazione sul primo EP in arrivo. Non mancano domande secche, risposte spontanee e riflessioni sincere su, autenticità e rinascita. Una puntata da non perdere per chi ama l’indie acustico e le storie che arrivano dritte al cuore.