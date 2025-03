Dayitalianews.com - Uno studio svela quante volte al giorno è consigliato lavare i piedi

ogni: il consiglio degli esperti per salute e igieneSecondo le raccomandazioni del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito e del Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti, è fondamentalequotidianamente con acqua e sapone. Potrebbe sembrare un gesto scontato, ma in realtà è una delle pratiche igieniche più spesso trascurate.Oltre a garantire la pulizia, una corretta cura deiaiuta anche a prevenire i cattivi odori. Infatti, la pianta del piede è una delle zone del corpo con la più alta concentrazione di ghiandole sudoripare, ben 600 per centimetro quadrato. Sebbene il sudore sia di per sé inodore, crea l’ambiente ideale per la proliferazione dei batteri, responsabili dei cattivi odori.Mantenere una buona igiene quotidiana non solo favorisce una sensazione di freschezza, ma riduce anche il rischio di infezioni e problemi dermatologici legati all’umidità e alla sudorazione eccessiva.