Agi.it - Uno "Sportello dei sogni" per i malati di cancro, l'idea di Fiorangela

AGI - Realizzare un desiderio nel pieno della malattia. Regalare un sorriso, ma anche una speranza concreta a chi lotta contro il. È questo l'obiettivo dellodei, iniziativa nata da un'diGiugliano, ex paziente oncologica e fondatrice del progetto. Attivo in tutta Italia, loha già esaudito oltre 130di pazienti ematologici e oncologici, adulti e bambini, ricoverati nei reparti di vari ospedali italiani. Le richieste arrivano tramite psico-oncologi, associazioni, social network o volontari definiti “acchiappa-”. “Sognare aiuta a resistere, e in alcuni casi a guarire. Quando si chiede a una persona malata qual è il suo desiderio del cuore, accade qualcosa. Si riaccende la voglia di vivere”, spiega Giugliano, che dopo essere guarita da una leucemia mieloide acuta ha deciso di dedicare la sua vita all'ascolto e al sostegno dei pazienti.