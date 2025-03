Università degli studi Link Percorsi formativi abilitanti 30 CFU EX ART 13 | nuove classi di concorso

Leggi su Orizzontescuola.it

Con il decreto ministeriale nr 270 del 19 03 2025, l’ha ottenuto l’accreditamento di ulterioridiper i30 cfu ex art. 13, incrementando così la sua offerta formativa per l’a.a.24/25 e passando da 22 a 30di. In particolare, all’offerta formativa precedente si aggiungono: L’ateneo.L'articolo30 CFU EX ART. 13:di