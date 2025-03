Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, mettici cuore e grinta. Sarai tra le magnifiche 8 d’Europa

La porta per l’Europa che conta è lì che aspetta. Serve però ancora una spinta per aprirla definitivamente e approdare tra le migliori otto squadre di questa bellissima e appassionante ‘Basketball Champions League’. Alle 20, infatti, la Pallacanestro Reggiana ospiterà l’Aliaga Petkimspor per l’ultima giornata del girone K del ‘Round of 16’. Con una vittoria laaccederebbe automaticamente ai quarti di finale; un traguardo che potrebbe ottenere anche in caso di sconfitta, ma a due condizioni: che Tenerife batta Manresa e che il passivo contro i turchi non superi le 11 lunghezze. Huertas e soci, come sappiamo, in casa sono praticamente imbattibili, ma è pur vero che avendo già qualificazione e primo posto in tasca.Potrebbero allentare un po’ la tensione. La strada più sicura, quindi, resta quella dell’autodeterminazione del proprio destino anche se di fronte ci sarà un avversario da non sottovalutare in nessun modo.