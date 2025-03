Sport.quotidiano.net - Una Virtus ‘distratta’ da mercato e contestazione cerca di compattarsi per la sfida di Belgrado

Bologna, 25 marzo 2025 - Senza l’infortunato Momo Diouf, senza Rayjon Tucker e Andrejs Grazulis lasciati ancora a casa, senza Riccardo Visconti già atterrato ieri in Spagna dove giocherà a Granada, lasi appresta a scendere in campo, domani sera alle 20 alla Belgrade Arena per affrontare la Crvena Zvezda dell’ex Milos Teodosic. Distratta tra movimenti di, in uscita, ma giocoforza possibili-probabili anche in entrata, notizie societarie, lunedì l’assemblea dei soci, e contestazioni dei tifosi, la formazione di Dusko Ivanovic devere di concentrarsi sullacontro la Stella Rossa. Nella squadra partita ieri pere che poi giovedì raggiungerà Berlino non c’è l’infortunato Diouf, mancano come detto Grazulis e Tucker, e così in casa bianconera si è deciso di portare Matteo Accorsi, prodotto del settore giovanilesino, già da qualche settimana stabilmente aggregato agli allenamenti della prima squadra.