Anteprima24.it - Una strada che dal centro di Bucciano porterà direttamente all’imbocco della Fondovalle

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn’opera importante e strategica al fine di facilitare la mobilità cittadina e creare un punto di accesso più immediato allaIsclero nelle due direzioni Sant’Agata de’ Goti-Appia. L’Ente comunale dirende noto che, nell’ambito degli interventi che saranno posti in essere per completare il tratto saticulanoIsclero, si andrà a realizzare in località Cannito un intervento che andrà a trasformare l’attuale ponticello ivi ricadente, attualmente ad uso esclusivamente pedonale, in uno a traffico veicolare. Grazie a questa azione, quindi, i mezzi, sia in ingresso sia in uscita da, avranno la possibilità di fruire dell’imboccoIsclero in località Tuoro in modo più veloce ed immediato e, come detto prima, in corrispondenza di uno snodo che consentirà di immettere sull’arteria in ambo le direttrici.