Primacampania.it - Una salumeria in pizzeria, gemellaggio tra Napoli e Caserta per il nuovo The Match di Cambia-Menti

Leggi su Primacampania.it

– Domenica 30 marzo, a pranzo, torna The, il format ideato da Ciccio Vitiello nella sua, dove la pizza diventa terreno di incontro e contaminazione. Questa volta, a varcare la soglia dellasarà una realtà storica di: laMalinconico. Un’istituzione del gusto che porta con sé tradizione e un’identità ben definita.Non una sfida, ma ungastronomico, dove gli impasti di Ciccio Vitiello incontrano le celebri “marenne” della famiglia Malinconico. Due mondi che si uniscono in un percorso fatto di impasti, farciture e abbinainediti, per raccontare due storie, due visioni e una sola grande cultura del cibo.La famosa Focaccia di Amelia dellaMalinconico si trasforma nella Focaccia di Ciccio e Amelia, frutto dell’incontro tra due filosofie diverse ma complementari.