Bergamonews.it - “Una rivoluzione di sé”, il ’68 di don Giussani: a Bergamo la presentazione del volume

Leggi su Bergamonews.it

. “Unadi sé. La vita come comunione (1968-1970) è il nuovodi don Luigiedito da Rizzoli (2024), che raccoglie per la prima volta le trascrizioni delle lezioni tenute dal fondatore di Comunione e Liberazione ai giovani del Centro Péguy dal 1968 al 1970.Ilviene presentato agiovedì 27 marzo alle 21 al Centro Congressi Giovanni XXIII (viale Papa Giovanni XXIII, 106) da Comunione e Liberazione, in collaborazione con l’AssociazioneIncontra E nell’ambito delle Settimane della Cultura della Diocesi di.Lasi aprirà con i saluti di monsignor Michelangelo Finazzi, vicario episcopale per i laici e la pastorale della Diocesi di, di seguito interverranno Carmine Di Martino, ordinario di filosofia morale all’Università Statale di Milano, Eugenia Scabini, professoressa emerita di psicologia sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e protagonista degli anni in cui sono state tenute le lezioni dipresenti nel libro e Angelo Dossi, consulente e membro del Direttivo della CDO