Lapresse.it - Una piazza per l’Europa, polemica su Bisio: “Vacanza gratis a Roma?”

Leggi su Lapresse.it

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato la notizia che Claudiosarebbe stato “ospitato” a spese diCapitale in occasione della manifestazione ‘Unaper’, promossa dal quotidiano Repubblica – su idea dell’editorialista Michele Serra. Come svelato dal Fatto, “la macchina dell’evento svoltosi il 15 marzo adel Popolo è costata in totale 350 mila euro, come da preventivo della municipalizzata Zètema allegato agli atti depositati dalla segreteria del sindaco Roberto Gualtieri in Commissione trasparenza.era il presentatore dell’evento, al fianco proprio di Serra”.L’attore e conduttore, ingaggiato da Zètema – secondo Il Fatto Quotidiano -, ha viaggiato in treno andata e ritorno sulla tratta Milano-e ha soggiornato per una notte all’Orazio Palace Hotel, albergo a 4 stelle situato nell’elegante rione Prati.