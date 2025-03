Milanotoday.it - Una notte in hotel a Milano durante la Design Week costa fino a 1.210 euro

Leggi su Milanotoday.it

è in fermento perché sta per arrivare quella che negli anni è diventata - con tutta probabilità - la settimana più importante in città: la. La settimana del Salone del Mobile, non solo relegata nelle mura della fiera ma che coinvolge tuttacon le attività del Fuori.