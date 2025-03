Metropolitanmagazine.it - Una, nessuna e cento-Mina: gli ottantacinque anni della Tigre di Cremona

Dei suoidi vita, compiuti oggi,ne ha trascorsi ben quarantasette lontana dai riflettori. La sua ultima apparizione pubblica, infatti, risale all’ormai storico concerto del 23 agosto 1978 al teatro tenda Bussoladomani a Lido di Camaiore. Da quella sera, la cantante si è sottratta agli occhi dei suoi ascoltatori, ma mai alle loro orecchie; anche se si è ritirata a vita privata da tempo, ladinon ha mai smesso di ruggire, continuando a produrre instancabilmente musica. In occasione del suo compleanno, la festeggiamo dedicandole qualche riga, per ripercorrere la sua carriera e per riscoprire ancora una volta quanto, con la sua ugola d’oro e l’anticonformismo che la caratterizza, abbia cambiato per sempre la nostra società.: il debutto alla Bussola e la gravidanza-scandalo La cantanteMazziniAnche se è soprannota ladi, in realtà, al secoloAnna Maria Mazzini, nasce a Busto Arsizio il 25 marzo 1940.