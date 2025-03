Ilfattoquotidiano.it - Una misteriosa spirale luminosa avvistata nei cieli del Nord Italia: al centro c’è una “S”, ecco la spiegazione

Unaneidel. Niente navicelle aliene però: è solo l’attività molto terrestre di Elon Musk. I social sono impazziti dopo l’invasione di centinaia di foto scattate neinotturni di Le Bettola, su quelli sardi e su quelli friulani, dalla Valle d’Aosta e perfino su mezza Europa centrale. Aldelle foto con l’obiettivo rivolto all’insù nel cielo notturno si vede sempre la stessa immagine: unabianca con aluna piccola “S” sempre bianca. Ma niente paura, è tutto sotto controllo. La visita aliena andrà quindi procrastinata.Infatti, come scrive RaiNews, laluminoso gassosa è stata prodotta dal secondo stadio di un razzo Falcon 9 di Space X partito alle 18.48 da Cape Canaveral in Florida per portare in orbita un satellite militare che “giunto sopra l’Europa, ha acceso come previsto i motori per rientrare in modo controllato nell’atmosfera”.