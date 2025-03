Gamberorosso.it - Una grande caffetteria di Roma raddoppia: Faro apre Luna, "un ristorante che guarda al caffè"

«Mentreè un bar cheva alla ristorazione,è unchealla». Lo spiega così, Dario Fociani, il nuovo progetto destinato a duplicare la proposta di via Piave con un locale in via delle Quattro Fontane, a un passo da piazza Barberini, una zona strategica in cui intercettare tanto il turista quanto ilno che vuole fare colazione bene.Una nuovaagricolaNiente servizio al bancone, innanzitutto, «è un'evoluzione di, che per certi versi è ancora un bar all'italiana. Innanzitutto questo nuovo locale è un posto in cui ci si siede, un po' come era Marigold. Abbiamo creato anche delle postazioni dove mangiare in piedi, ma lontano dal bancone che è solo un'area di lavoro. Un po' come nelle caffetterie all'estero, soprattutto quelle del nord Europa a cui ci ispiriamo».