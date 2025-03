Ilrestodelcarlino.it - "Una follia diventata sogno"

Da Medolla a Mirandola direzione ristorante "Il Salotto" in Piazzale Andrea Costa per fare festa. Un chiassoso carosello di auto con bandiere biancoverdi e clacson spianati ha colorato domenica pomeriggio le strade della Bassa. I giocatori del Medolla hanno festeggiato così il terzo salto di categoria degli ultimi 4 anni, quello che ha riportato i biancoverdi in Promozione 14 anni dopo l’ultima volta con 4 turni di anticipo, 21 successi su 26 gare (16 nelle ultime 17), miglior attacco (69 gol) e miglior difesa (19). Per mister Alessandro Semeraro, arrivato a febbraio di un anno fa in Seconda, è la seconda promozione da tecnico, dopo le 5 ottenute da giocatore. "Da matricola siamo partiti per fare un buon campionato – spiega il "Sem" – in un girone con tre retrocesse e tante squadre che avevano speso anche più di noi.